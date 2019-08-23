上半年內地車市不景，首六個月中國汽車總銷量按年跌12.4%，華晨中國（1114）今日公布中期業績亦未能幸免，股東應佔溢利按年跌9.4%至32.3億元（人民幣，下同）。期內公司收益按年跌16.7%至19億元，毛利錄得1.01億元，按年大幅下降35.4%。主營業務銷售寶馬汽車方面收入，即合資企業收入按年微跌3.4%至35.5億元。集團派中期息每股0.11港元。

去年寶馬宣布增持與華晨中國的合資企業華晨寶馬25%股權，交易料於2022年完成，屆時寶馬將持有華晨寶馬75%股權。被問及此項交易，集團主席兼執董吳小安表示，出售25%股權對公司沒有任何影響，二者現時更擬合資300億元，擴建華晨寶馬工廠。不過，報告顯示，公司上半年銷售非寶馬汽車及汽車零部件收入錄得16.9億元，約是合資企業即華晨寶馬總收入35.5億元的一半，若未來股權大幅下降，銷售寶馬汽車併入集團報表收入亦將有所減少，料難免影響財務表現。

受內地政策影響，上半年車市雖然不穩，但豪華車表現突出，期內按年錄得9%增長，集團寶馬汽車銷量亦按年上升25.9%。集團執行副總裁吳麗儀表示，對下年豪華車市場依然樂觀，公司豪華車銷量方面預計下半年續增長15%，預計全年將錄得16%的增幅。