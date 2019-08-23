有線寬頻（1097）中期虧損收窄，上半年蝕2.096億元，較2018年同期2.54億元減少，主要與實施有效成本減省措施有關，每股基本虧損為0.033元，不派中期息。上半年有線收入為5.72億元，按年減少2.6%。

集團上半年包括節目製作成本、網絡費用和銷售成本的服務成本減少約1億元至約5.91億元。節目製作成本及網絡費用分別減少約23%及3%，銷售成本增加約3成，銷售、一般、行政及其他經營費用按年微跌約1%。

集團的收費電視訂戶業務上半年的客戶基礎按年有所減少，主要因OTT平台及數碼媒體的競爭激烈令來自電視分部收入跌約10%至3.76億元，而經營費用減少約21%至約4.79億元，上半年EBITDA的虧損約1.03億元，是要因節目製作成本減少及收入減少的淨影響。

互聯網及多媒體方面，上半年收入增加約19%至1.86億元，經營費用增加14%至1.14億元，EBITDA增加約29%至約7200萬元。

集團上半年現金及銀行結餘、受限制銀行結餘約6.76億元及1800萬元。淨資產負債比率約17.5%，按年減23.8個百分點。