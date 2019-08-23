中證監起草了《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》，自本月23日起向社會公開徵求意見。

中證監稱，相關規定的主要要求和內容共分三點。第一，明確分拆的試點條件，對擬分拆上市公司設置盈利門檻限制拆除資產的規模，保障上市公司留有足夠的業務和資產，支持其獨立上市的地位，要求擬分拆上市公司達到規範運作的標準。

第二，規範分拆上市流程。上市公司分拆應按照重大資產重組的規定充分披露訊息，履行股東大會特別決議程序，分拆後子公司發行上市應遵守首次公開發行股票上市、重組上市的有關規定。

第三，加強對分拆上市行為的監管。證監會、交易所將依法追究相關的違法違規行為強化中介責任。由財務顧問對上市公司分拆後的上市地位，開展為期一年的持續監督。

中證監又指，當局及交易所將對分拆上市試點中發現的虛假訊息披露、內幕交易、操縱市場，尤其是利用分拆上市進行概念炒作，「忽悠式」（內地方言，有欺騙、拐騙等意思）分拆等違法違規行為加大打擊力度。同時，抓住分拆行為的訊息披露、分拆後發行上市或重組上市申請、分拆後母子公司日常監管三個環節，加強對同業競爭、關聯交易的監管，嚴防上市公司利用關聯交易輸送利益或調節利潤等損害中小股東利益的行為。

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