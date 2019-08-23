美團點評（3690）公布截至6月底上半年及次季業績，上半年收入按年升58.9%至418.76億元（人民幣，下同）；經營虧損收窄至1.91億元，去年同期經營虧損39.00億元；淨虧損大幅收窄至5.54億元，去年首6個月淨虧損287.57億元。

今年次季收入按年升50.6%至227.03億元，高過市場預期；經營溢利為11.13億元，去年同期經營虧損28.51億元；純利為8.77億元，去年蝕77.07億元。經調整溢利14.92億元，遠優於市場預期。

次季餐飲外賣業務收入按年增長44.2%至128億元，而毛利率由15.8%上升至22.3%。集團指，受益於有利的季節性影響及進一步增強的規模經濟效益，餐飲外賣業務實現正值經調整經營溢利。次季的餐飲外賣業務交易金額按年增長36.5%至931億元，餐飲外賣訂單量增加34.6%至21億筆。

到店、酒店及旅遊業務收入按年增長42.8%至52億元，而毛利率則由90.8%輕微下降至88.8%，集團指，是受到數據庫改進項目導致折舊、服務器託管費及網絡流量成本增加所影響。新業務及其他分部的收按年增長85.1%至46億元，而分部的毛利為4.21億元，由負值轉為正值。

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