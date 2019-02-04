【港股收市】恒指午後窄波動 收市升130點 成交見近10日低
文章日期：2019年8月23日 16:37
市場觀望息持續，恒指午後變動不大，在26156點至26241點之間波動，而全日則續受制於10天線(25865點)及20天線(26367點)之間，最低跌108點低見25940點，而最高則升192點見26241點。恒指窄幅波動，收市升130點或0.5%，報26179點，成交金額742億元，較昨日減少5.3%，成交金額是今年8月12日後最少；國指升71點或0.71%，報10194點。
市場觀望之下，資金炒業績股。中午公布半年少賺逾56%，次季純利遜預期業績的瑞聲（2018）跌3.78%，收報36.95元，是跌幅最大的藍籌。而今早公布符預期業績兼增派息的友邦（1299）則升1.97%，收報77.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻54點。
而早前公布業績的石藥（1093），延續近日炒內需股的趨勢，再升3.43%，收報15.7元，是升幅最大的藍籌，而同樣於早前公布業績的碧桂園（2007）跌3.03%，收報9.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。
績後內險股亦向上，平保（2318）升1.44%，收報91.8元；中人壽（2628）升3.2%，收報18.72元。
今日全球央行年會，市場觀望美聯儲主席的言論，息口敏感股表現各異。本地地產股方面，恒地（0012）升0.67%，收報37.8元；新地（0016）無升跌，收報114.3元；新世界發展（0017）升0.8%，收報10.14元；長實集團（1113）升1.11%，收報54.85元；信置（0083）跌0.52%，收報11.54元。港銀方面，恒生（0011）跌0.77%，收報167.5元；匯控（0005）升0.44%，收報57.1元；中銀香港（2388）跌0.92%，收報27.05元。
恒指過去5個交易日累升1.72%或445點，升幅最多的石藥，累升26.2%，其後為中生（1177）升14.4%，吉利（0175）升10%，最差的是九倉（1997）跌9.3%，其後為煤氣（0003）跌4.6%、太古（0019）跌4.4%。
國指過去5個交易日累升2.31%或230點，升幅多的同樣是石藥，其後為潤啤（0291）升11%，中生升9.5%。最差的是比亞迪（1211）跌7.3%，其後為恒安（1044）跌3.3%、神華（1088）跌1.65%。
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