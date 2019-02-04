市場觀望息持續，恒指午後變動不大，在26156點至26241點之間波動，而全日則續受制於10天線(25865點)及20天線(26367點)之間，最低跌108點低見25940點，而最高則升192點見26241點。恒指窄幅波動，收市升130點或0.5%，報26179點，成交金額742億元，較昨日減少5.3%，成交金額是今年8月12日後最少；國指升71點或0.71%，報10194點。

市場觀望之下，資金炒業績股。中午公布半年少賺逾56%，次季純利遜預期業績的瑞聲（2018）跌3.78%，收報36.95元，是跌幅最大的藍籌。而今早公布符預期業績兼增派息的友邦（1299）則升1.97%，收報77.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻54點。

而早前公布業績的石藥（1093），延續近日炒內需股的趨勢，再升3.43%，收報15.7元，是升幅最大的藍籌，而同樣於早前公布業績的碧桂園（2007）跌3.03%，收報9.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

績後內險股亦向上，平保（2318）升1.44%，收報91.8元；中人壽（2628）升3.2%，收報18.72元。

今日全球央行年會，市場觀望美聯儲主席的言論，息口敏感股表現各異。本地地產股方面，恒地（0012）升0.67%，收報37.8元；新地（0016）無升跌，收報114.3元；新世界發展（0017）升0.8%，收報10.14元；長實集團（1113）升1.11%，收報54.85元；信置（0083）跌0.52%，收報11.54元。港銀方面，恒生（0011）跌0.77%，收報167.5元；匯控（0005）升0.44%，收報57.1元；中銀香港（2388）跌0.92%，收報27.05元。

恒指過去5個交易日累升1.72%或445點，升幅最多的石藥，累升26.2%，其後為中生（1177）升14.4%，吉利（0175）升10%，最差的是九倉（1997）跌9.3%，其後為煤氣（0003）跌4.6%、太古（0019）跌4.4%。

國指過去5個交易日累升2.31%或230點，升幅多的同樣是石藥，其後為潤啤（0291）升11%，中生升9.5%。最差的是比亞迪（1211）跌7.3%，其後為恒安（1044）跌3.3%、神華（1088）跌1.65%。

其他報道：

【專欄】李曉佳：國泰事件 正反映修例之惡

【印度市場】傳小米將於印度推出消費貸款服務

【股份異動】瑞聲午後曾挫5.5% 比亞迪電子挫7%

【基礎仍勁】友邦：6月底經紀業務放緩 惟不全由於內地訪客業務減

【公司業績】中壽：上半年新業務價值增長符預期

【公司業績】新奧能源中期多賺89%

【公司業績】海豐國際半年多賺18.6% 息18仙

【資金流向】金管局：7月銀行體系存款持平 有能力處理資金流動

【睇好後市?】寶龍上調目標至550億元 商業物管派息將較母企更好

【公司業績】中國建築半年多賺13.5% 息16仙

【公司業績】碧桂園服務中期多賺73% 不派息

【港股午市】恒指續整固 半日升124點 中人壽、友邦炒上

【公司業績】瑞聲半年少賺逾56% 次季純利遜預期

【國泰風波】國泰：全力支持維護《基本法》賦予的一切權利和自由