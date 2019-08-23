碧桂園（2007）旗下的物管公司碧桂園服務（6098）在上市後拋出今年收費管理面積不低於7000萬平方米，上半年已完成一半約3530萬平方米，執董兼總經理李長江在業績會上預告將超額完成。

問到去年股價一度低沉，今午公布中期績後股價被炒上，收升9.6%，報21元，曾高見21.45元。李長江指，希望投資者知道公司「心中有理想，企業有目標，生活有希望，行動有力量」，「請投資者一齊往前走，一齊走到底」。

集團在七月接連向合富輝煌（0733）、嘉凱城收購了物業管理公司，問到往後收購方向及目標，李長江表示，雖然外間覺得商業管理利潤較好，但他卻認為住宅物業管理離客戶更近，更易「講好故事、做好生意」，也給投資者好回報。他指，母公司的商業管理不多，若要發展會依靠外拓，包括以收購一些商場的管理公司等。

問到去年股價一度低沉，今午公布中期績後股價被炒上，收升9.6%，報21元，曾高見21.45元。李長江指，希望投資者知道公司「心中有理想，企業有目標，生活有希望，行動有力量」，「請投資者一齊往前走，一齊走到底」。

記者：方楚茵

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