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【有片：埋身擊】歐元續下滑 現階段宜吸納？
文章日期：2019年8月23日 15:45
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歐元續下滑 現階段宜吸納？
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歐洲央行在下月議息會議將有機會減息和重新推行量寛政策，歐元兌美元走勢持續下滑，歐元兌英鎊和歐元兌日圓相對地偏軟。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。
張曦嵐Bruce
筆者為證監會持牌人
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