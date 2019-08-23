歐洲央行在下月議息會議將有機會減息和重新推行量寛政策，歐元兌美元走勢持續下滑，歐元兌英鎊和歐元兌日圓相對地偏軟。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。

張曦嵐Bruce

筆者為證監會持牌人