友邦保險（1299）新業務價值按固定匯率計算同比上升20%，香港部分新業務價值上升19%。市場關注近期香港示威對友邦內地訪客業務的影響，集團首席執行官兼總裁黃經輝表示，自6月底以來零售獨立財務顧問（IFA）渠道銷售稍為疲軟。不過黃經輝指不全是因為內地訪客關係，因為IFA亦可以銷售競爭對手產品。

黃經輝未有透露IFA渠道佔比，不過他指本港新業務價值增長19%反映代理、銀保等業務都有強勁表現，本港業務基礎仍然強勁。

問及會否考慮遷移總部至其他市場如新加坡，黃經輝表示沒有考慮，友邦在港有長久的關係，會繼續支持香港經濟發展。對現時本港示威，他表示譴責使用暴力，支持法治，期望互相溝通達致和平。

中國新業務價值按年上升34%，友邦在天津和石家莊銷售服務處在7月底開幕，黃經輝表示中國市場持續開放，提供機會擴展業務至其他地區，該行會以有區別的市場策略和高質素代理進入新市場。

友邦今日更新收購澳洲聯邦銀行在澳洲的人壽保險業務安排，在澳洲及新西蘭市場銀行保險夥伴安排延長至25年，黃經輝表示期望可在11月開始分銷。

記者：歐陽偉昉

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