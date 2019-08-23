國泰（0293）近日成為全球焦點，跟航空新聞的記者朋友都在說事件發展令人悲憤莫名。兩個星期前的周五，中國民航局向國泰發出「重大航空安全風險警示」，要求國泰停止「參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過過激行為」的機組人員執行前往內地航班職務，又要國泰向內地提交機組人員名單，否則不會接收該航班，甚至原機遣返。

民航局當時的聲明特別指出，「國泰近期先後發生有機師被控暴動罪後未被停飛，及惡意泄露香港警務人員信息等事件」。泄露警察行蹤涉及員工操守問題，國泰立即把他們「炒魷」，實無可厚非，但要處置那名被控暴動罪的機師，實在與香港「沒被判罪仍屬清白」這核心價值相牴觸。

未審先判炒機師 違港核心價值

就以在港大法律學院任職副教授的戴耀廷為例，即使多個「愛」字頭的組織到港大施壓，而港大校董會主席李國章又是頭號「梁粉」，在戴耀廷本年初被定罪之前，他仍可繼續在港大任教，這就是「沒被判罪仍屬清白」的體現。民航局卻突然「河水犯井水」，向國泰施壓懲處這名未搞清楚有沒有犯罪的機師，是逼一家香港企業「未審先判」。

後來的發展更加駭人，在國泰母公司太古（0019）主席訪京見民航局官員後，上周三國泰公布「炒掉」那名未定罪的機師，到上周五兩名總裁何杲及盧家培要「起身」。再到前天，沒證據顯示曾參與暴力行動的公民黨立法會議員譚文豪同樣要「被辭職」，甚至在抵港廣播中簡介示威狀况，以及講了一句「香港人加油」的機師也「冇得撈」，在外間看來，民航局已把國泰逼迫成一家以言入罪的企業。

相信國泰大股東施懷雅家族，怎樣也想不到與國航（0753）一家親之後，國泰仍會被中央政府如斯對待。航空業實在是一門高度被監管的行業。大家都知道民航局出手，不單可摧毁國泰在內地的業務，更可以煞停國泰的北美及歐洲航線。為了省耗油省時間，近年國泰已差不多把所有北美及歐洲航線的航道改經中國大陸。根據國泰最新公布的7月營運數據，按收入乘客千米數（RPK，量度乘客飛了多少公里的單位）計，內地、北美及歐洲3個市場的RPK，佔了國泰總數的58%。有如中興（0763）去年被美國封殺一樣，國泰若遭民航局封殺，它會立即進入休克狀態。

今次事件令人心寒之處是，當國泰被民航局針對時，是完全沒有人替它解圍的。換轉是中國毗鄰的韓國、日本，若中國民航局向當地的航空公司祭出禁飛恐嚇，必定會惹來對方反擊。

反觀香港政府呢？負責民航的運輸及房屋局連公開吭一聲也沒有。有熟悉民航業的朋友說，《基本法》第134條寫明，是中央政府授權特區政府向本地航空公司發出牌照，及把航權分給指定的航空公司。原來毋須國泰去批逆鱗，只要中央覺得你不夠聽話，隨時可以置你於死地。

港府沒替國泰解圍 最令人心寒

有人指國泰事件正正反映為何《逃犯條例》修訂不要得，民航局逼國泰就範，港府完全噤聲。倘若修例通過，中央檢控機關要林鄭月娥交人，還可以寄望她會把關嗎？親中人士經常指香港回歸22年，人心還未回歸。中央高調地要一家香港企業不按香港規則懲處員工，這種行徑只會令重視香港核心價值的市民離心更大，遑論爭取年輕人認同。

[李曉佳 財經澡堂]

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