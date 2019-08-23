內地能源股新奧能源（2688）公布中期業績，上半年股東應佔溢利按年大幅上升88.7%至33.6億元人民幣（下同），營業額按年上升33.2%至353.4億元。公司上半年毛利錄得56億元，按年上升20.1%，其中主要由天然氣零售及增值服務及產品銷售帶動，分別貢獻3.16億元及4.36億元的毛利增幅。但批發氣由於市場競爭加劇，毛利較上年減少1.54億元。

上半年集團收入主要來自天然氣零售業務，佔總收入58%，此外26%來自煤氣批發。期內售天然氣銷售量及綜合能源銷售量分別上升15.1%及92.1%。集團報告指，儘管上半年上游供應商繼續漲價，部分客戶用氣量下降，但由於集團不斷擴充新客戶，擴大銷售規模，因此依然達成理想業績。

集團上半年資本開支達33.8億元，其中3.6億元用於收購新項目。新奧能源首席財務官劉建鋒指出，公司全年有80億元至100億元資本開支，併購方面開支預留20億元至30億元，但未有回應是否有併購項目進行中。今年6月中央發布文件推動成立國家管網公司，業界料是天然氣改革重要一步。劉建鋒指集團有興趣對其投資，但見到國家管網公司成立時間一度推遲，以及隨後的引入資本及其潛在IPO都未明朗，具體投資活動要根據市場下一步發展才能確定。

至於中央近年推出的「煤改氣」政策，經過兩年大力推進後但問題頻出，近期文件顯示似乎有「煞停」跡象，轉而指能源使用要「因地制宜」。對此新奧能源執行董事兼首席執行官韓繼深表示，內地依然嚴控煤炭使用總量，中央對大氣污染防治方面有決心，他認為未來「煤改氣政策」將會持續，集團依然面對巨大機遇。