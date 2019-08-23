【資金流向】金管局：7月銀行體系存款持平 有能力處理資金流動
文章日期：2019年8月23日 12:51
金管局副總裁李達志發文表示，金管局每月公布貨幣統計數字，當中包括銀行體系內的存款總額，7月底的數據將於下星期公布，初步資料顯示走勢持平。又提醒，數字變動亦可能受銀行的貸款增長或收縮等影響。
李達志又指，自3月底以來，港元匯價並無觸發聯繫匯率弱方兌換保證，金管局無須出手買港元沽美元。即使港元匯價觸發弱方兌換保證，有資金流出港元體系，亦只是過去大量資金流入的一個正常化過程，金管局完全有能力處理，市民無須過分擔心。
拆息方面，李達志又指，銀行體系總結餘降至目前540億港元，對於港元資金需求變化的敏感度較以前上升，更容易受季節性因素（例如企業派息期、年結、季結）或短暫的港元資金需求上升（例如大型新股招股）影響。他特別指出，拆息會受多項市場因素左右，要預測或量化個別因素的具體影響並不可能。
港元方面，李達志指，金管局其中一項主要職能是維持貨幣市場穩定，因此恆常的市場監察至關重要，即使是風平浪靜的日子，在這方面的工作亦從未間斷。
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