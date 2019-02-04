寶龍地產（1238）中期核心純利增50.9%至18.52億元(人民幣，下同)，純利增48.9%至12.45億元，每股基本盈利0.45108元，派中期息每股.0.9港元，按年增32.4%。上半年集團的合約銷售額升78.7%至292.03億元，集團總裁許華芳公布將全年目標由500億元提升至550億元，加幅達1成，下半年可售貨值達到631億元。

整體今年內房銷售目標相對保守，寶龍成為目前行業唯一一家提升全年目標，許華芳表示近年表現較好是因為買對地，總貨值達3000億元，當中目前土儲73%或約2100億元位於長三角。而長三角城市發展較平均，不似珠三角中廣、深一枝獨大，但今年亦會微調策略，輕微促銷。

集團上半年拿地23塊，總地價467億元，權益91億元。截至中期，按貨值計的一線、二線、三及四線城市的分布為13.7%、53.3%及33%。問到會否改變拿地策略，許華芳透露，雖然目前三、四線一半城市依然好賣，但一半已放緩，但已訂下策略，下半年公司傾向揀城市拿好地，三、四線少拿一點，亦會堅持融資不拿貴錢，不買貴地。

談到寶龍已公布分拆寶龍商業管理，許華芳透露，由於寶龍商業管理以輕資產模式為主，派息應比重資產的寶龍更好，目前寶龍的派息比率約4成。他又指，分拆非為向市場集資，而是想釋放商業管理價值，未來商業管理價值的業務將為三七比，三成來的輕資產外拓，即包括收購管理公司、商場管理權，七成來自寶龍地產。

副總裁兼首席財務官廖明舜指，在股本增加下，加上寶龍商業管理市盈率較高，相信能起輔助作用。

至於集團上半年淨負債由去年底101.6%降至中期的91.4%，許華芳預計在穩定銷售下，下半年大概企穩在同水平，集團尚有一筆5.5億美元境外債額度，主要應付明年7月的5.5億美元需償還的債務。集團已售未結轉銷售額281億元，下半年可結約120億元。上半年回款率約8成，主要受至部分地區性限制影響，如賣了數十億的寧波要求封頂才能為客戶做按揭，造成約6-7%的回款影響。

記者：方楚茵

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