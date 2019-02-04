市場關注息口走勢，等待今日全球央行年會上美國聯儲局主席的言論，港股今日繼續於10天(25865點)及20天線(26367點)之間整固，輕微高開9點後，最多曾跌108點，最多升165點。恒指半日升124點或0.48%，報26173點，成交金額404億元；國指升62點或0.62%，報10185點。

市場繼續炒業績，中人壽（2628）中期業績按年增長1.29倍，半日收報18.86元，升3.97%，是升幅最大的藍籌；友邦（1299）今早亦公布業績，上半年新業務價值符預期，但增派息，半日收報77.45元，升1.57%，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點。

不過，中期純按年升20.8%的碧桂園（2007）半日則要跌2.53%，收報9.65元，是跌幅最大的藍籌。人民幣再度貶值，在岸價跌穿7.1，出口股受損，申洲國際（2313）跌2.26%，收報112.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點；創科實業（0669）跌0.54%，收報55.35元、萬洲（0288）跌0.76%，收報6.55元。

瑞聲（2018）中午剛公布業績，半年少賺逾56%，次季純利遜預期，半日升1.04%，收報38.8元。另一手機設備股藍籌舜宇（2382）跌0.94%，收報105元。

摩通削恒安目標價恒安（1044），恒安半日跌1.86%，收報52.7元。

香港寬頻（1310）斥3.9億元收購資訊科技解決方案業務，半日跌1.5%，報13.92元。

利豐（0494）中期扭虧為盈，純利2053.2萬美元(約1.6億港元)，半日升5%，收報1.05元。

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