恒指升124點，收報26173點，成交金額404億元。港股窄幅上落，友邦（1299）上半年業績略勝預期，股價升%支撐大市。強勢股仍然以醫藥股為主，石藥（1093）升3.3%，平安好醫生（1833）繼續大漲，阿里健康（0241）亦可小注投機性買入。

友邦上半年新業務價值為22.75億元，按固定滙率基準計算按年增20%，按實質滙率增16%。以固定匯率計算，香港增19%至9.45億元，中國增34%至7.02億元。內含價值較去年下半年增長9%。以上半年來看，友邦已交足功課，但市場在觀望香港局勢發展對第3季度的影響，股價暫時與大市同步為主，但估計第4季會開始重估，若股價回落至75元以下可分段收集。

筆者近期一直指新經濟股、中國二線科技股是強勢股，平安好醫生表現亦非常強勁。集團上半年業績相當好，收入22.73億元人民幣，同比增長102.4％，各業務板塊收入均保持良好的增長態勢。其中，在線醫療貢獻收入達3.36億元，收入持續高速增長，增速達到80.5％。

平安好醫生的方向是提供一站式網上醫療服務，從而提高客戶或病人在其網站購買藥物。從集團上半年GMV大升1.3倍，初步看是成功的。阿里健康則背靠強勁的電商平台接觸廣大客戶，暫時其醫品GMV仍高於平安好醫生，市值也更高。

阿里健康（0241）由4月高達10元，近期跌穿7元，調整幅度很大。隨着平安好醫生爆升，阿里健康今早亦大漲%開始追落後，可小注投機性買入。

張兆聰

明報首席評論員