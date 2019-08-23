市場觀望全球央行年會上美國聯儲局主席的息口言論，加上亦觀望中美貿易前景，恒指今早輕微高開9點或0.04%，報26057點，成交金額20億元；國指今早低開3點或0.04%，報10118點。

友邦（1299）業績符預期兼增派息，開市升1.44%，報77.35元，是升幅最大的藍籌，同時亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻39點。友邦今早公布，上半年按實質匯率計的新業務價值增長16%，符預期；以固定匯率計則升20%。中國分部的新業務價值增長最快，按實質匯率計增幅達26%，香港則增長19%。友邦稅後營運溢利上升12%至28.98億美元，純利38.6億元，升132%，中期股息增加14%至每股33.30港仙。

萬洲（0288）跌3.03%，報6.4元，是跌幅最大的藍籌。港交所（0388）跌0.87%，報249.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。

中國人壽（2628）公布，截至6月底止中期業績，淨利潤375.99億元(人民幣．下同)，按年增長1.29倍，每股盈利1.32元，不派中期股息。開市升1.1%，報18.34元。

碧桂園（2007）公布中期業績，上半年股東應佔利潤錄得156.4億元，按年升20.8%。總收入按年升53.2%至2020.1億元，毛利按年升56.9%至548.6億元。開市跌1.01%，報9.8元。

利豐（0494）中期扭虧為盈，純利2053.2萬美元(約1.6億港元)，每股盈利0.25美仙，派中期股息1港仙，按年減少66.67%。去年同期虧損8609.4萬美元(約6.72億港元)。開市報1.02元，升2%。

雷蛇（1337）公布上半年業績，虧蝕收窄至4807.6萬美元(約3.75億港元)，每股虧損0.01美元(約0.078港元)，不派中期息。去年同期虧損5631.8萬美元。開市報1.65元，升1.2%。

創興銀行（1111）公布，截至6月底止中期業績，純利9.05億元，按年增長5.91%，每股盈利0.85元，派中期股息0.17元，與去年同期相若。開市報13.44元，無升跌。

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