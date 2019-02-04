【開市焦點】港股ADR跌98點 留意友邦表現
文章日期：2019年8月23日 08:55
美股表現反覆，三大指數屆乎跌0.36%至升0.19%，港股ADR則跌98點或0.38%，報25949點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.28%，折合報330.08元；匯控（0005）跌0.15%，折合報56.76元；建行（0939）跌0.77%，折合報5.74元。
今日焦點股份可留意：
友邦（1299）公布，上半年按實質匯率計的新業務價值增長16%，符預期；以固定匯率計則升20%。中國分部的新業務價值增長最快，按實質匯率計增幅達26%，香港則增長19%。友邦稅後營運溢利上升12%至28.98億美元，純利38.6億元，升132%，中期股息增加14%至每股33.30港仙。
中國人壽（2628）公布，截至6月底止中期業績，淨利潤375.99億元(人民幣．下同)，按年增長1.29倍，每股盈利1.32元，不派中期股息。
碧桂園（2007）公布中期業績，上半年股東應佔利潤錄得156.4億元，按年升20.8%。總收入按年升53.2%至2020.1億元，毛利按年升56.9%至548.6億元。
利豐（0494）中期扭虧為盈，純利2053.2萬美元(約1.6億港元)，每股盈利0.25美仙，派中期股息1港仙，按年減少66.67%。去年同期虧損8609.4萬美元(約6.72億港元)。
雷蛇（1337）公布上半年業績，虧蝕收窄至4807.6萬美元(約3.75億港元)，每股虧損0.01美元(約0.078港元)，不派中期息。去年同期虧損5631.8萬美元。
創興銀行（1111）公布，截至6月底止中期業績，純利9.05億港元，按年增長5.91%，每股盈利0.85港元，派中期股息0.17港元，與去年同期相若。
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