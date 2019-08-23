白宮經濟顧問庫德洛稱美中代表周三進行了富有成效的通話，未來幾天還會有一次通話，不過多名美國地區聯儲行長反對減息，市場關注聯儲局主席鮑威爾今日在傑克遜霍爾央行年會上的講話。數據方面，Markit美國8月份製造業PMI初值跌至49.9，是自2009年9月以來首次出現萎縮，另一方面，美國上周首次申請失業救濟人數觸及四周低位，突顯勞動力市場強勁。美股道指反覆，高開68點後，最多曾升186點，低位則跌103點。

道瓊斯工業平均指數收漲49點，升幅0.19%，報26252點。標普500指數收跌1點，跌幅0.06%，報2922點。納斯達克綜合指數收跌28點，或0.36%，報7991點。

波音升4.24%，報354.41美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻97點，而聯合健康保險跌3.08%，報232.94元，拖低道指50點。

科技股方面，蘋果收市報212.46元，跌0.08%，谷歌母公司Alphabet收市報1191.52元，跌0%，亞馬遜收市報1805.6元，跌0.98%，Facebook收市報182.04元，跌0.82%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.41%，報374點。德國DAX指數收跌0.48%，報11747點；法國CAC 40指數跌0.87%，報5388點；英國富時100指數收跌1.06%，報7128點。

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