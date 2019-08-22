獨立股評人David Webb在出席震雄集團（0057）股東會後表示，他在會內有向管理層提問關於公司私有化的事情，主席蔣麗苑回應他時明言公司沒有計劃私有化。他則認為，公告內容用語小心，他有需要搞清楚大股東有否建議私有化，並指一旦私有化，只要逾10%持股股東反對便泡湯下，若需要推進私有化，就可能要徵詢股東，令過程更順。既然公司董事會方面已表態不會私有化，大股東的想法便最重要。

David Webb又指出，震雄若私有化，要看大股東出價是否反映合理價值，假如合理的話，自然會取得股東支持。至於公司董事會宣布無意進行私有化後，會否繼續做震雄的長期股東，他則笑說，自己目前在公司持股逾6%，是否繼續長期支持及減持，著記者留意港交所股權披露權益網頁便一目了然。

對於震雄的表現，David Webb稱，製造業需求儘管疲弱，但是隨著中美貿易戰影響中國供應鏈外移，例如遷至越南，可能因為遷廠引發對震雄的注塑機需求，看該集團如何把握。

另一出席震雄股東會的香港投資者權益關注组召集人陳仲翔則指，在震雄持貨6年，今日才首次出席。他指出，震雄向來派息不俗，若然私有化會感到可惜。

記者：陳偉燊

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