利豐（0494）公布，截至6月底止中期扭虧為盈，純利2053.2萬美元(約1.6億港元)，每股盈利0.25美仙，派中期股息1港仙，按年減少66.67%。去年同期虧損8609.4萬美元(約6.72億港元)。

上半年核心經營溢利減少18.6%至1.05億美元(約8.19億港元)，下降主要由於供應鏈解決方案業務的營業額和總毛利下跌，以及按照長期計劃對數碼化持續進行投資。

期內，營業額減少8.45%至53.56億元(約417.68億港元)。這主要是客戶持續去庫存、店舖倒閉、在破產情況下退出的客戶、失去市場份額及較高風險和非策略性客戶的退出。鑒於目前零售環境持續的不確定性，集團亦減少承擔較高風險客戶，從而對營業額造成負面影響。

集團展望，未來數年供應鏈將繼續受環球貿易局勢不明朗影響。企業把生產遷離中國，除了由於關稅上調，亦因為中國從生產出口商轉型至高科技服務供應商的變革也是原因之一。雖然貿易談判仍在進行，但由於零售商希望有更多元的供應鏈網絡，我們相信不論談判結果如何，企業仍會持續把生產遷離中國。

集團預期，持續多年的去庫存趨勢將於今年下半年持續。雖然零售表現改善，客戶的採購預算降低將會成為供應鏈方案業務的挑戰。零售格局突變持續，預計更多店舖倒閉及破產。集團會繼續檢討客戶風險狀況，有需要時會降低信貸風險，此措施將為營業額帶來負面影響。

集團又預期，在岸批發業務將持續好轉，並會繼續推行生產力提升計劃。儘管如此，英國脫歐可能會對英國和歐洲的消費者情緒帶來負面影響，繼而影響營業額。

集團表示，會按照本3年計劃謹慎設定的1.5億美元預算，加快在數碼化的投資。

利豐全日升1.01%，收報1元。

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