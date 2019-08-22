俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）推出逾兩年，積金局今日表示，將於第四季開始檢討DIS，預計在兩至三個季度後有檢討結果，屆時可能會再下調收費上限。

現時DIS旗下基金均設有收費上限0.75％，經常性實付開支上為0.2％，即整體開支比率不超過0.95％。積金局指出，了解到現時有基金的收費未觸碰到上限，反映收費有下調空間，當局會在檢討時收集行業數據，以了解現時收費水平及費用的明細。如果收費上限有調整，調整方向一定是向下的。

據積金局的資料，截至今年3月底，有188.8萬個帳戶投資於DIS下的基金，按年增加27％，佔全部982萬個強積金帳戶約19.2％。涉及投資在DIS基金的權益約354億元，佔強積金制度的總淨資產值約4％。

DIS旗下有兩款基金，分別是風險承受能力較高的「核心累積基金」及較保守的「65歲後基金」，但過去一年，前者的回報不及後者。資料顯示，截至今年6月底的一年，核心累積基金的回報僅4.3％，而65歲後基金平均有5.5％回報。而自DIS於2017年4月實施至今年6月底，核心累積基金的年率化回報為5.8％，65歲後基金的年率化回報為3.9％。

記者:廖毅然

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