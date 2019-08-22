左起：左 首席財務官及副總裁伍碧君、總裁及行政董事莫斌、常務副總裁程光煜（馬迪帆攝）

碧桂園（2007）公布中期業績，上半年股東應佔利潤錄得156.4億元人民幣（下同），按年升20.8%。總收入按年升53.2%至2020.1億元，毛利按年升56.9%至548.6億元。但集團期內歸屬公司股東權益的合同銷售額僅錄得2819.5億元，較去年上半年的4124.8億元大跌31.6%，合同銷售面積亦按年下跌28.7%至3129萬平方米。集團派中期息每股22.87人民幣分。

集團淨借貸比率按年下降5個百分點至58.5%，現時共有可動用現金2228億元及未使用授信額度3133億元。負債方面，截至今年6月30日，集團錄得銀行及其他借款2219億元，其中788億元借款須於一年內償還，此外還有優先票據574億元，公司債券473億元及可換股債券52億元。

被問及下半年碧桂園銷售目標，集團常務副總裁程光煜指將以銷定產，公司已準備貨值逾4000億元的土地儲備，具體銷售要看銷情而定，預計全年銷售額將不低於去年。翻查資料，碧桂園去年總計錄得5081億元合同銷售額，若要趕上去年進度，集團下半年須至少有2261億元合同銷售額。

此前社科院預測未來內地三、四線城市房價或由漲轉跌，而碧桂園有近半已獲取的可售資源位於三、四線城市。集團總裁及行政董事莫斌指出，雖然未來三、四線城市壓力會較大，但公司有相關開發經驗，將會以銷定產。他補充，依然看好中國城鎮化進程，料將繼續利好集團業務發展。

記者：馬迪帆

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