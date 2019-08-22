震雄集團（0057）今午舉行股東周年大會，會後集團主席蔣麗苑回應記者提問時，指出在會內有股東問及公司是否私有化，但是她當場已經回應，沒有私有化的計劃。至於以往的股東會內，有否任何股東提議過公司私有化，她謂需要翻查過往會議紀錄。至於問及她父親兼創辦人蔣震聽聞公司私有化的傳聞後，有何反應，蔣麗苑並無作正面回應。

蔣麗苑又說，現時震雄仍然努力從事工業及科技投資，並著記者查看公司網站，會發現公司很努力發展新的產品。將深圳廠房轉作地產發展的進度方面，她則建議記者留意公告內容。

有份参與股東會的蔣家五女蔣麗苓表示，家族成員之間並没有討論過要將公司私有化，留待公司董事會討論，她在今日股東會上得知，已知道公司沒有計劃私有化。但是因為她並非震雄董事，因此詳情不便評論。

震雄執行董事亦即蔣家么子蔣志堅在會後表示，公司董事會已在股東會上說過沒有計劃私有化，至於父親蔣震在聽聞私有化的消息有何反應時，他說在港最大的家姐，即二姐蔣麗芸已經表達了她的意見，他亦同意二姐的看法。至於公司將深圳廠房用作發展地產方面，蔣志堅謂要保留，在股東會內亦有提及，但是以公告為準。他重申，家族基金希望幫助全力發展工業，然後做到民富國強，幫助中國發展工業起來。

蔣志堅在會後一段長時間才步出會場，並與五姐蔣麗苓合照，因在場有太多攝影記者及記者，蔣志堅步進電梯後，蔣麗苓以說笑口脗指蔣志堅漏了家姐。反而此前有記者要求主席蔣麗苑及蔣麗苓合照，最終沒有成事。

記者：陳偉燊

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