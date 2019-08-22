積金局一份年度統計報告顯示，在去年底，有24萬個帳戶已累積了超過50萬元強積金資產。

報告顯示，現時佔比最多的帳戶仍然是1萬元或以下的帳戶，有約369萬個，佔總數38％。累算權益水平介乎1萬至5萬元的帳戶佔總數27％，累算權益水平介乎5萬至20萬元佔23％。在所有帳戶當中，接近12％的帳戶（約117萬個）累積了超過20萬元強積金資產，約2％的帳戶（約24萬個）累積了超過50萬元強積金。

在2018年底，強積金帳戶共有976萬個，當中包括412萬個供款帳戶和564萬個個人帳戶。這些帳戶合共由437萬名計劃成員所持有。

積金局在今次統計中，特別疏理了9萬個僱員供款帳戶，是由2000年12月，即強積金制度開始實施時，開立並持續供款。這些帳戶中，由強制性供款所產生的強積金平均為36萬元，當中約3萬個帳戶除了強制性供款外，亦同時持有自願性供款，這些帳戶的強積金平均更達84萬元。

報告又指出，在2009年至2018年間，自願性供款總額（不包括特別自願性供款）由43億元增加至116億元，增幅為1.67倍。自願性供款佔供款總額的百分比則由10％增加至16％。

記者：廖毅然