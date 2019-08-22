電競概念股雷蛇（1337）公布上半年業績，虧蝕收窄至4807.6萬美元(約3.75億港元)，每股虧損0.01美元(約0.078港元)，不派中期息。去年同期虧損5631.8萬美元。

期內，收益按年增長30.3%至3.572億美元（約27.86億港元）。硬件業務按年增長26.2%至3.03億美（約23.63億港元）元，當中電腦系統業務92.01%至1.24億美元（約9.67億港元），但周邊設備升1.91%至1.79億美元（約13.96億港元），集團解釋，上半年整個遊戲周邊設備產品市場趨向溫和增長，市場面對折扣壓力。雷蛇又稱，由於產品組合轉向側重較低利潤率的產品，上半年周邊設備分部毛利率為28.2%，按年減少7.2個百分點。

服務業務收益按年增長1.11倍至3570萬美元（約2.78億港元），集團指有關增加主要受到南亞電子支付營運商MOL Global於收購後產生的收益所帶動。

集團預期，盈利狀況將會持續改善，下半年遊戲硬件業務繼續錄得良好增長，毛利率亦會有所提升。

另外，雷蛇宣布，與騰訊（0700）旗下騰訊雲就雲端遊戲展開合作，會於今年底推出適合騰訊雲遊戲解決方案標準的遊戲輸入設備。雙方亦會整合騰訊雲端遊戲與雷蛇的軟件產品和技術，提升雲端遊戲體驗，增加用戶體驗。其次雷蛇會協助騰訊雲開拓海外市場，同時會合作進一步豐富電競生態系統。

雷蛇全日上升6.54%，收報1.63元。

其他報道：

【公司業績】晨訊科技半年見紅 蝕近9279萬

【5G合作】中電信：重點考慮與中聯通合作5G共建共享

【公司業績】恒騰網絡中期少賺47% 不派息