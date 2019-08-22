【小心經營】「D-mop」母公司永嘉：香港7至8月同店銷售不太理想
文章日期：2019年8月22日 17:47
經營零售時裝店「D-mop」、運動服及户外服生產商永嘉集團（3322）公布上半年業績，持續經營業務收入按年增21.4%至22.65億元，撇除出售附屬公司的收入，經營溢利由去年虧損4083萬元，轉為賺1221.6萬。
截至6月底止，永嘉於香港及內地分別經營30及164間店舖，上半年高級時裝零售業務在香港及內地同店銷售分別跌14%及7%。集團首席財務官王志強表示，集團由數年前開始將香港業務的規模縮小，店舖面積較細增加防守性，不過受遊行等事件影響，店舖人流減少，令7至8月的同店銷售表現「不太理想」，相信會提早及加大減價力度，坦言要較小心經營香港業務。
他指出，目前未有計劃縮舖，因提前解約需賠償，會視乎租約到期時的情況，每年約有三分一店舖需要續租。他續稱，暫時社會活動只屬短期事件，未見業主有減租情況，但「零售商個個都慘」，希望可早日解決。
他又稱，雖然中國經濟不明朗，不過部分熱門未受影響，內地7至8月的同店銷售表現穩定。展望下半年，熱門品牌仍有開店計劃，其他品牌會較小心，例如高價品牌就需提早減價，新品牌亦需時培養。
記者：蕭嘉聰
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