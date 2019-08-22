林振強說過，「阿叻」陳百祥是他「偶像」，因為阿叻可以獨力改變一個電視節目的質素。我覺得，在金融界中，張華峰就是「阿叻」，任何活動只要見到張華峰，你就知道，他一定會發表一番不專業言論。不過要強調一點，張華峰絕對不是我的偶像。

就像今天，短短一個電台節目，已足夠讓他走出金融界，讓非金融界人士也見識到他的質素。作為監警會副主席，張華峰竟然說警員不一定需要展示警員編號，以便在執法時無後顧之憂。監警會的工作之一，是對警隊提出不足之處，促進警隊改善，以減少投訴。但作為副主席竟然提出這方法以減少對警員的投訴（因為根本無從投訴），他的質素明顯和主席有很大差距，甚至讓人懷疑他應該離開監警會。其實，在兩年前他已經要離開監警會，因為他竟然不顧監警會副主席的身份，向七警捐款5萬元。

監警會本身已是無牙老虎，張華峰已一人之力，改變了監警會的質素，力量堪比阿叻。而在昨日，他以金融服務界議員的身份，改變了金融界的質素。他說，在日前會見林鄭時，他提出有人號召市民往銀行提款，擾亂金融市場，他認為要考慮措施去規管。其實「全民撳錢」活動沒有引起金融市場波動，倒是他這番言論可能會引起恐慌。我相信，沒有一個方法比「限制提款」更能擾亂金融市場秩序。

而張華峰最大的影響力，是在立法會內，他可以憑一己之力，令到會議的質素急促下降。猶記得金管局在兩年前提出虛擬銀行後，他的迴響相當大，去年在立法會會議中，他發表著名的「券商結業論」。他說，虛擬銀行的資金流動較快、利息較低，若當局容許它們進行證券買賣，將對傳統證券行構成打壓，並反問，「傳統證券行係咪要光榮結業」。

這番話是體現出他個人質素的代表作，因為一個人在面對競爭時，不去思考如何改善自己的不足之處，不去思考如何去升級自己，而是投訴別人比他更強。張華峰此番言論，充份反映出沒有反思能力的既得利益者，面對時代轉變的徬徨。我希望，證券業的質素只是因為張華峰而被拖低。

其實張華峰也有過努力的一面，作為一個50後，他在1971年入行，初期是負責在證券行畫黑板、去銀行入數、送股票給客戶，憑著努力一步步建立起現在的成就。我佩服他曾經的努力，但他正正是某一代香港人的代表，他不知道甚麼叫時移勢易，在面對時代變遷時，只能抱著獅子山下的舊夢，靠各種歪理去維護既得利益。

文濤

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