投資界的風向，有時就是轉得這樣快。記得本月初，國泰航空（0293）公布中期業績，好不容易扭虧為盈，股價績後大致靠穩。大行們也紛紛唱好，說其最壞時刻已過，離復甦已經不遠，更指基本因素的改善，有利於股份重新被估值。想不到一場政治風波，國泰竟惹上無妄之災，不單止營運遇上困境，連帶領公司好轉的行政總裁何杲，最終也只能掛冠而去。

利申，我是撐國泰的，即使最終國泰在強權下「跪低」，對被控暴動機師未審先判，對內地民航局的要求絕對服從，我依然撐國泰。明白的，黃藍陣營在國泰事件上，取向南轅北轍，黃營會說國泰為錢折腰，是絕對沒骨氣之舉，深黃者更揚言要「割席」；藍營則會說國泰縱容暴徒，獲得如此下場實屬咎由自取，國泰似乎兩面也不討好：不過，若暫時撇開政治，純粹看看這件事的本質，國泰究竟做了甚麼？沒有！其實國泰甚麼也沒做過！

作為管理層，國泰航空不干涉員工在工餘時間的活動，是守護基本人權的應有僱主態度。事實上，僱員就算去集會、去示威，也是他們的自由，只要他們願意承擔可能需付上的法律責任，原則上也確實不需要得到僱主的同意。國泰管理層信奉民主、自由等普世價值，對員工表達訴求採取既不反對、亦不干涉的態度，錯在哪裡？明明甚麼也沒做，但行政總統卻要「被辭職」，在企業管治上可說是天大笑話。

藍絲總能說出100個國泰管理層的錯。說國泰偏袒員工嗎？別忘記國泰工會幾乎每年也發起工業行動，令公司吃盡苦頭，相信管理層就算未到心懷怨恨，想如黑警般在病房虐打醉漢，也絕對不會對工會持正面態度，偏袒實在無從說起。說國泰允許員工罷工、暴力衝擊？當僱員們立定心場要去罷工、要去衝擊，難道僱主說幾句話、做些少行動就可以阻止嗎？我總不相信本港的中資機構沒有任何員工罷過工、衝過擊，同一標準下，是否所有有員工參與過罷工和衝擊的公司，管理層也要辭職？再往上推，若果有公務員罷工過、衝擊過，特首林鄭是否也要問責辭職？

「因縱容暴徒而被內地民航局發出重大航空安全風險警示的國泰航空」，國泰的「因航」之名，似乎從此有了一個新的定義。若說這次的打壓單從安全出發，沒有牽涉到半點政治，真是說出來也沒人信。內地民航局對國泰的要求也確實毒辣，凡參與甚至支持遊行示威的員工，不單止不能服務來往內地城市的航班，甚至連穿越內地領空也不可以，明罷著要將國泰的中港及歐洲航班一網打盡。雖然在執行上，國泰要如何證明某機組人員曾參與或支持示威也有困難，或許可以「隻眼開隻眼閉」，但為免夜長夢多，太古主席施銘倫隨即上京與民航局「講數」，最終的結果大家也知道。不過，大家在怪責國泰前，能否站在它的角度想一想？

國泰的大股東是太古集團，持有45%股權，第二大股東是持有29.99%的中國國航（0753）。國航想吞併國泰的傳聞，自國泰2006年收購港龍航空後，已經在市場傳過不下數十遍。中央的「司馬昭之心」，是想藉國航之手，掌控具戰略重要性的國泰；然而障礙卻在國泰與國航的股東協議，原來限制了國航增持國泰的可能，除非國泰邀請，國航甚至不能在市場上增持國泰，否則當建滔化工（0148）張國榮年前悉售近一成的國泰持股，國航早已出手接貨，幾時才輪到卡塔爾航空？當然，太古、國航、卡塔爾航空已持有近85%的國泰股權，街貨甚「乾」的國泰，國航即使獲准增持，也不知要掃到甚麼價位。

太古與國航的「一致行動人士」身份，協議內容還包括只要英資太古是大股東，CEO一定由太古陣營擔任，以及不能投資或成立本港的其他航空公司等。這份大閘蟹捆綁式的股權協議，到去年初才由國泰曝光，亦解開了為何銀彈充足的國航 (截至去年底現金67億人仔，足夠買起國泰逾15%的所有街貨)，多年來也未能將國泰吞下之謎。國航在國泰的「三不」角色：不能增持、不能話事、不能再造王，令國航處境變得相當被動，然而趁著本港的反送中運動，中央終於找到將被動變成主動的機會。

借安全之名去要脅國泰就範，策略上，與林鄭借台灣殺人案來強推送中條例一樣，只不過今次的「乘機」，在政治上加添了商業元素，更貼切應該是在商業加入了政治元素。別忘記上述協議的內容，訂明除非太古放棄，否則任何人也不能成為國泰的大股東，既然如此，就去逼它放棄吧！太古與民航局「講數」的內容，外人或許永遠無從得知，但可以想像，要求太古放棄股權協議、甚至賣股給國航，肯定是選項之一；也只有從營運上施壓，才有望逼使英國佬就範 ------ 既然你不讓我佔最大份，你也不用再做生意了。

為了維持大股東的地位，為了守護股權協議，我相信太古願意付出所有。聽從民航局的指示、辭退幾個涉事員工、甚至「君子獻頭」，以CEO辭職作為終結整個事件的代價，太古也在所不惜。CEO辭職由CCTV率先報道，才再在交易所披露易公布，其實也暗地說明了事件的原委及主次 ------ 中央有恃無恐、不怕讓公眾知道是強權逼令管理層請辭，以達至「殺雞儆猴」的效果；太古也想藉此暗示這並非大股東的決定，只是政治妥協下無可奈何的犧牲。

說回本文初要繼續撐國泰的論點，再窮也要撐國泰，縱使國泰「跪低」，外遊工幹若有選擇仍必先選國泰的我，直覺覺得國泰作出妥協，除了考量著失去中國市場的後果，也有考慮到要維持大多數員工的生計，並以守護股權協議作為最終底線。沒錯，國泰航機的服務及質素，確實大不如前，機票價格也比不少航空公司貴 (幸好近期收購了HKExpress，買平機票也可繼續支持國泰)，但不知怎的，乘搭國泰航機，總有一份乘搭其他公司航班沒有的安心及親切感。作為商務乘客的一個卑微願望，我只想國泰一切照舊，標榜著香港人航空公司的身份，繼續為香港人服務，縱然股權上早已染紅，作風和文化也不要染紅。

或許，不少人對太古那份「支持香港政治、行政長官、香港警方」的聲明感到嘔心，但在我看來，這只是一份人人Copy & Paste的無意義刷鞋文，正因為它與多間大企業的聲明同樣隻字不改，更有「止暴制亂」這個由港澳辦發明的主旋律字眼，才更顯出這不是各企業家的內心真想法，而只是一種被逼的表態。只有像誠哥那種具個人特色的聲明，也是真心聲，但又有多少企業家有誠哥的眼界，一早脫離了強權的樊籠，可以逍遙自在、不受掣肘？

羅仕揚

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