人民幣貶值，且臨近收市時貶值幅度再加大，貶至7.0849，人民幣跌至近10年低，恒指最多曾跌292點，收市仍跌221點或0.84%，報26048點，成交金額784億元，增加4.4%；國指跌54點或0.53%，報10122點。

吉利（0175）表示今年最壞時刻已過去，對於達成全年銷量136萬輛的目標仍有信心。雖然吉利遭大行唱淡，但收市仍可升7.61%，收報11.88元，是升幅最大的藍籌，及是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點。

恒安（1044）中午公布中期業績，少賺3.6%，午後跌幅擴大，並以接近全日低位收市，收報53.7元，跌5.29%，是跌幅最大的藍籌，今日最低位為53.4元。

友邦（1299）反覆向下，收報76.25元，跌1.61%，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低45點。

內需股保持向上，石藥（1093）升1.88%，收報15.18元、中生製藥（1177）升0.96%，收報10.56元、旺旺（0151）升1.4%，報6.18元、蒙牛（2319）升0.62%，收報32.45元。貿易相關股，申洲國際（2313）升2.4%，收報115元、創科實業（0669）升0.09%，收報55.65元。

多隻內房股公布業績，碧桂園（2007）中期純利增2成，碧桂園收報9.9元，跌1%。中海外（0688）中期純利升7.4%，收報25.35元，跌2.12%。富力地產（2777）中期純利增2.6%，收市報13.12元，跌1.35%。保利置業（0119）純利38.38億元，按年大升5.02倍，收市報2.8元，升0.35%。

中電信（0728）半年多賺2.5%，收市報3.52元，跌1.4%。

綠葉製藥（2186）旗下用於治療抑鬱症的化學新藥—鹽酸安舒法辛緩釋片，已於日本提交臨床試驗申請。收市報5.88元，跌0.67%。

震雄集團（0057）中午發公告，公司並無計劃考慮任何私有化方案。收市報2.73元，升0.73%，最多曾升14%。

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