港銀控股（8162）計劃擴大業務範圍至黄金管理及教育管理業務。主席兼行政總裁王文東表示，現時集團透過間接附屬公司，向四川港銀雅匯教育管理公司（下稱港銀雅匯）增資455萬元人民幣（约511.06萬港元），佔股91%，參與學校管理服務，涉及向四川及成都9個校園區提供服務，並物色擴大教育業務投資的機會。

王文東說，是次與港銀銀匯合作的學校有一定規模、生源，服務幼兒園、小學、初中到高中等營利性學校，並向該等學校提供如英語等語文、藝術培訓等，服務年齡一般由3歲到18歲，亦涉及30至40歲的再就業及再培訓領域。港銀雅匯將按學校收益收取30%服務費用，預期今年底前有關管理服務產生的預期收益至少500萬元人民幣。他不排除將來參與管理、收購學校及發展與教育相關的衍生產品。

他又稱，集團在開拓一新產業時專注發展，並壯大本業。本業方面，集團執行董事馮志堅指出，會趁目前縮表後減息、貨幣寬鬆、地缘政治緊張的周期，新增黄金業務，開發代客買賣、與持牌機構合作開發財富管理及自營業務，並以現貨交易為主。但是因為黄金價值相對白銀高，因此需投放一些資金去發展。他亦預期，中美貿易戰隨著中國開拓更多貿易市場及內需增加，得以化解，但難免在貿易戰期間，影響貨幣市場，人民幣需要在期間探索適合水平，同時亦見多國央行增加黃金儲備，因此集團可把握時機，開發黄金業務。

記者：陳偉燊

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