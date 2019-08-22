環球全域電訊宣布，完成收購解決方案及託管服務供應商高威電信，行政總裁郭詠邦表示，此舉有助集團向企業客戶提供全面企業服務，除了網絡基建、數據中心及雲端管理外，亦可提供數碼轉型或強化網絡安全的解決方案服務，未來希望解決方案業務貢獻總收入約三成。

近年電訊行業頻見整合，去年香港寬頻（1310）完成收購滙港電訊（WTT，前稱九倉電訊），郭表示，不會評論單一公司行動，但近年世界各地電訊業均有併購活動，而亞洲等地的整合速度較慢，不認為行業是突然爆發整合潮，而電訊公司需不斷壯大自己，有些倚賴自身增長，有些則依賴外部助力推動。

I Squared Capital於前年入主環球全域電訊，基金代表稱，有向環球全域電訊提供額外資金完成今次收購，該基金亦正不斷物色收購對象，尤其是各地電訊基建公司。

問及環球全域電訊家居寬頻價格越趨進取，郭表示，客戶流失率極低，個人客戶數目按年淨增長約10%。他又補充，自集團2017年被私有化後，每年個人客戶ARPU（每用戶平均收入）均有上升。

記者：李哲毅

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