融創中國（1918）上半年純利按年升61.7%至102.9億元人民幣（下同），集團營業收入按年升64.9%至768.4億元，集團合同銷售總額按年增長11.8%至2141.6億元。毛利率提升0.5個百分點至25.2%。中期不派息。

集團借貸總額半年內增加726.7億元至3020.8億元，資本負債比率上升74個百分點至67.3%，但公司流動性充裕，截至6月底公司帳面現金達1380億元，足以覆蓋下半年有息負債超3.1倍，覆蓋一年內有息負債超1.1倍。

集團公司秘書兼副總裁高曦指出，今年5月內地大多數城市土地反彈至高價後，融創已經基本停止招拍掛獲取土地，下半年集團謹慎拿地的節奏將延續。他補充，現時集團土地儲備約有2.13億平方米，貨值約2.82萬億元，有信心大的量土地儲備可支持公司下半年降低槓桿率。

集團董事會主席兼執行董事孫宏斌指出，中央政策對內房市場調控從以往的限制需求轉而向融資端發力，嚴控資金流向地產市場，料下半年政策對市場影響依然很大。他續指，中央再三表明房價堅決不可上漲，市民對房價的預期因此也不會上調，料地產銷售也會受到影響，下半年內房市場壓力比較大。

記者：馬迪帆