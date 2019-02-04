【港股午市】恒指半日跌229點 吉利逆市升5% 恒地跌3.7%
文章日期：2019年8月22日 12:29
人民幣貶值、A股回軟，港股跟隨下跌，高開2點後由升轉跌，最多曾跌261點，低見26008點，恒指半日跌229點或0.87%，報26040點，成交金額443億元；國指跌51點或0.51%，報10125點。恒指近日於高位徘徊，20天線(26478點)遇阻。
吉利（0175）昨日表示今年最壞時刻已過去，對於達成全年銷量136萬輛的目標仍有信心，股價今日逆市向上，半日收市升5.25%，收報11.62元，是升幅最大的藍籌，同時亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點。
業績後被匯證大削目標價21%的恒地（0012）跌3.74%，收報37.35元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.68%，收報76.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低46點。
42隻藍籌下跌，8隻上升。上升的股份繼續有近日熱炒的內需股，例如石藥（1093）升1.34%，收報15.1元、蒙牛（2319）升0.47%，收報32.4元，而貿易相關的申洲國際（2313）升1.34%，收報113.8元、創科實業（0669）升0.09%，收報55.65元、舜宇（2382）升0.09%，收報106.9元。內銀個別發展，建行（0939）升0.35%，收報5.79元；交行（3328）升1.13%，收報5.36元。
傳平保（2318）向內地商人、「明天系」掌舵人肖建華洽購華夏人壽，平保（2318）跌0.22%，收報90.6元。
傳匯控（0005）正考慮收購英資保險集團英傑華（Aviva Plc）的亞洲業務。匯控（0005）跌0.61%，收報56.85元。
聯儲局並未將7月減息視為較長減息周期的一部分，本地地產股下跌，恒地跌3.74%；新地（0016）跌2.15%，收報113.9元；新世界發展（0017）跌2.15%，收報10元；長實集團（1113）跌1.81%，收報54.4元；信置（0083）跌3.03%，收報11.54元。
傳管理層因私有化爆爭拗，震雄集團（0057）今早炒起，最高見3.1元，大漲14.39%，半日報2.91元，升7.38%。
比亞迪（1211）上半年純利表現遜預期，曾低見40.1元，創52周新低，最多下挫7.18%，半日收報41元，跌5%。
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