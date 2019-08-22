華為被指涉嫌利用代號和秘密公司在敘利亞及蘇丹經營

中國電訊製造商華為所引起的風波在國際間持續。外電報道，在華為首席財務官孟晚舟引渡案中，美國稱華為涉嫌使用代號和秘密子公司在敘利亞，蘇丹和伊朗開展業務。

加拿大法院本周公佈的文件顯示，華為據稱在蘇丹經營一家名為DirectPoint的實體公司，在敘利亞經營的實體名為Canicula公司。據美國向加拿大政府提交的有關支持引渡孟晚舟的文件，華為公司在內部電子表格中使用代號「A5」來指代蘇丹，「A7」指代敘利亞。

根據控告書，在華為運營上述單位之時，該公司控制了伊朗的一家子公司，後者違反了美國制裁令，獲得美國的商品，技術和服務。

加拿大法庭早前公佈了孟晚舟的辯護方提交的文件和視頻片段，嘗試證明加拿大當局為了給美國聯邦調查局收集證據欺騙孟晚舟關於她被拘留的真實性質。

美國則在文件中闡述了指控孟晚舟的理由，以及一旦孟晚舟被引渡美國的證人傳召計劃。匯豐、渣打、法國巴黎銀行、花旗的管理層將成為美方證人，這些銀行宣稱被孟晚舟及其他華為人士誤導，以致冒著違反制裁令的風險依然在和華為繼續開展業務。

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