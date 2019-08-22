匯豐、渣打（2888）及東亞銀行（0023）齊齊在星島日報、經濟日報、大公報、文匯報，4份報章刊登全版及4份1版廣告，反對暴力。

其中，登4份1版廣告的東亞，內容最短，只有16字「反對暴力 守護法治 提振經濟 共建和諧」。

渣打則以「反對暴力 恢復秩序 維護香港國際金融中心地位」為題，指渣打扎根香港160年，熱愛這個城市，反對一切暴力衝擊，促請大眾合力讓社會盡快恢復和平安寧。又稱堅決擁護「一國兩制」。深信唯有在和平理性的氣氛下，才能締造良好溝通環境，解決目前分歧，為香港開拓美好前景。

匯豐則以「匯豐呼籲 以溝通解決分歧」為題，表示自1865年開業至今已154年，與香港一起成長，並以香港為發展亞太業務的基地。匯豐非常關注近期發生的社會事件，並強烈譴責任何暴力和破壞社會秩序的行為。匯豐又指「社會穩定和沉著應對各種挑戰的特質一直是香港賴以成功的基石。維持法治對香港獨特的國際金融中心地位不可或缺，所以我們全力支持以和平方式尋求解決之道。」「香港與匯豐的發展在過去息息相關，在未來亦復如是。期待在和平、繁榮穩定的香港繼續發展，並為中國經濟的未來作出貢獻。」

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