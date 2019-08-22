外圍未有重大利好或利淡消息，港股持續觀望，港股今早高開2點或0.02%，報26272點，成交金額11億元；國指今早低開13點或0.14%，報10163點。

中銀香港（2388）升2.19%，報28元，是升幅最大的藍籌，公布業績後的恒地（0012）跌2.06%，報38元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.72%，報335元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；建行（0939）跌0.69%，報5.73元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

國泰（0293）公布7月份客、貨運量數據，客運上升4%，貨運則跌8.2%，但預計8月及往後的收益將顯著受壓。開市報10.5元，升0.76%。

上半年純利跌4成的吉利汽車（0175），公司執董及母公司吉利控股總裁安聰慧今日於業績會上表示，隨著傳統銷售淡季已過，今年最壞時刻已過去，對於達成全年銷量136萬輛的目標仍有信心。吉利升0.72%，報11.12元。

比亞迪（1211）上半年純利14.6億元人民幣，差過市預期的16.8億元人民幣。開市報43.3元，升0.23%。

南華早報報道，中國平安（2318）擬洽談收購華夏人壽。平保升0.22%，報91元。

外電引述知情人士報道，匯控（0005）在考慮競購英傑華在出售的亞洲業務。匯控跌0.35%，報57元。

電視廣播（0511）（TVB）中期多賺6%，擬申請星美（0198）清盤。電視廣播開市報12.6元，無升跌。星美停牌中。

恒基發展（0097）公布，截至6月底止中期業績，純利2100萬元，按年倒退56.25%，每股盈利0.7仙，派中期股息2仙，與去年同期相若。開市報0.68元，無升跌。

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