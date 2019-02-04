【開市焦點】港股ADR跌44點 騰訊ADR升0.23%
文章日期：2019年8月22日 08:54
美股三大指數向上，升幅屆乎0.82%至0.92%，港股ADR則跌44點或0.17%，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.23%，折合報333.36元；匯控（0005）跌0.55%，折合報56.88元；建行（0939）跌0.63%，折合報5.73元。
今日焦點股份可留意：
國泰（0293）公布7月份客、貨運量數據，客運上升4%，貨運則跌8.2%，但預計8月及往後的收益將顯著受壓。
恒基地產（0012）公布，截至6月底止中期純利75.15億元，按年減少50%；撇除投資物業等公允值變動後，核心盈利減少52%至67.02億元。中期息每股0.5元，與去年持平。另外，又以47億元沽和生圍項目，涉242萬方呎。
上半年純利跌4成的吉利汽車（0175），公司執董及母公司吉利控股總裁安聰慧於業績會上表示，隨著傳統銷售淡季已過，今年最壞時刻已過去，對於達成全年銷量136萬輛的目標仍有信心。
比亞迪（1211）上半年純利14.6億元人民幣，差過市預期的16.8億元人民幣。
南華早報報道，中國平安（2318）擬洽談收購華夏人壽。
外電引述知情人士報道，匯控（0005）在考慮競購英傑華在出售的亞洲業務。
電視廣播（0511）（TVB）中期多賺6%，擬申請星美（0198）清盤。
恒基發展（0097）公布，截至6月底止中期業績，純利2100萬元，按年倒退56.25%，每股盈利0.7仙，派中期股息2仙，與去年同期相若。
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