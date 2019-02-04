聯儲局昨日公布會議記錄，顯示將7月減息視為防範性舉措且為周期中的調整，道指段曾升305點，會議紀錄公布後升幅收窄，全日最低只升179點。中美貿易戰持續，《環球時報》總編輯胡錫進透露，中國正就中美達不成貿易協議的情景做出安排；而美國總統特朗普則表示自己注定是發動對華貿易戰的人，而且已取得勝利。

道瓊斯工業平均指數收漲240點，升幅0.93%，報26202點。標普500指數收漲23點，升幅0.83%，報2924點。納斯達克綜合指數收漲71點，或0.91%，報8020點。

波音升2.48%，報339.99美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻55點，而Walmart 跌0.03%，報112.02元，拖低道指0.2點。

科技股方面，蘋果收市報212.64元，升1.08%，谷歌母公司Alphabet收市報1191.58元，升0.68%，亞馬遜收市報1823.54元，升1.23%，Facebook收市報183.55元，跌0.14%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.22%，報375點。德國DAX指數收漲1.31%，報11802點；法國CAC 40指數漲1.7%，報5435點；英國富時100指數收漲1.11%，報7203點。