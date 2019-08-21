國難當前，匹夫有責，偏偏有一些親建制和親中媒體，趁火打劫，四出cold call駐港國企和本地富豪，以半威脅形式查詢會否出譴責廣告「止暴制亂」，極無商業道德。

眾所周知，大部分親中媒體、親建制媒體，只是依附內地而生，說穿了就是一台文宣機器，沒有編採自主和獨立思想，在香港這個思想多元的社會，這類左媒的讀者數目自然極少，但多年來仍然能夠維生，就是因為阿爺關照。

香港陷入史上最大政治危機，有些幕後黑手既想把政治責任推到商家身上，同時又要求商家買廣告幫手維穩，毫無政治道德；更令人氣憤的是，香港媒體行業上卻有一班人助長這種白色恐怖，向其他企業「收陀地」要求他們表態。

據了解，這些媒體有兩種玩法。第一種玩法是，直接由銷售部同事發出電郵，特別引述港澳辦主任張曉明的言論「愛國愛港力量要發揮維護香港繁榮穩定的中流砥柱作用」，然後加上一句「多間中資企業有刊登譴責暴力事件及支持警察，想看看貴機構會否也出譴責廣告，止暴制亂。」

第二種是內地流行的「記者收陀地」，看看有沒有一些公司，曾經聘用過黃絲KOL或明星，質問「是否貴公司支持該KOL或明星立場」，潛台詞卻是叫你去找銷售部買廣告，才可以「kill稿」，將媒體查詢一筆勾銷。

沒有政治道德的人，碰上沒有商業道德的人，受害的往往是食物鏈的下游，即是一班身在曹營心在漢的香港人，要瞞着良心做事。長久以來，香港過份依賴內地市場，換來的就是這種悲哀，真不幸。

大灣區國舅

royal.bro.in.law@gmail.com

更多大灣區國舅文章：

https://www.mpfinance.com/fin/columnist3.php?col=1542186638964