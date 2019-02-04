電視廣播（0511）（TVB）公佈6月底止中期業績，期內香港電視廣播收入雖然按年減少1%至11.36億元，但是新媒體業務包括myTV SUPER及大台網業務收入按年大增37%至2.87億元，加上成本按年減少13%至17.24億元，期內股東應佔溢利按年微增6%至2.13億元。每股中期息派0.3元，與去年一樣。

TVB又指，在投資星美（0198）債券方面，發現星美作出未經授權股份質押以及在滙豐呈請於今年八月達成和解後，其計劃向法院提交新呈請，將星美清盤。董事局已委託外間獨立估值師，對星美債券於6月底時作出估值，並認為現時無須對星美債券之帳面值作任何改動。TVB指出，曾經促請星美舉行債權人集體會議，以便債權人評估債務重組計劃及其可行性。星美至今與TVB概無進行相關磋商。其成立的特別小組，已指示安永招攬對星美債券有興趣的潛在買家，提出可能要約。TVB接替成為星美清盤呈請人的聆訊將由8月12日起計12個星期，即11月4日或其後進行，若其不接任做星美的清盤人，則由海通接替。

該公司又指，來自香港業務，特別是傳統及新媒體廣告的收入，將受到本地市場不穩拖累，同時受制於目前本地政局不穩，以及中國及美國之間的貿易爭端所帶來的不明朗因素。其正不斷努力擴大廣告客戶基礎、積極發展內地及外國的業務及繼續提升成本效益，從而減低影響。

按業務分部劃分，TVB在港的電視廣播業務分部溢利按年大減42.97%至5815.8萬元；myTV SUPER則獲利按年大增372.64倍，獲利3175.9萬元；大台網則扭虧為盈，賺1374萬元。海外業務方面，節目發行及分銷部門則獲利2.78億元，按年增長3.86%。同時其首次將TVB Anywhere作為業務分部列賬，期內虧損776.4萬元，按年增加4.22倍。TVB指，現時myTV SUPER的OTT平台的客戶數目達771.72萬，當中127.49萬名透過機頂盒觀看內容、540.61萬個帳戶通過流動應用程式，及103.61萬個帳戶透過網站收看。

其他報道：

【何堪再摘...】長實旗下10間酒店 要求全體員工放無薪假

【元秋老家】蔣麗芸：聽到有人話要將公司私有化感火滾

【恒地業績】恒基中期核心少賺52% 期內新增30萬呎農地

【恒地業績】恒地以47億元沽和生圍項目 涉242萬方呎

【元秋老家】工業家蔣震旗下震雄 傳管理層因私有化爆爭拗