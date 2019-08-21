內地體育用品股特步國際（1368）日前與著名籃球員林書豪簽約，成為品牌代言人，特步國際主席兼行政總裁丁水波指出，籃球是中國第二大的運動項目，籃球人口有3.5億人，市場有很大潛力，相信3年後可帶來明顯收入貢獻。

集團首席財務官楊鷺彬解釋，特步本身已有一些籃球產品，未來會以差異化作營銷，產品既有專業性，亦會加多市場推廣。他續稱，林書豪作為籃球明星，可以推出更多針對年青人的時尚產品，預計聯乘產品可在兩季後推出，透露定價至少會在1000元人民幣以上。

特步上半年開展多品牌營運戰略，包與Wolverine Group成立合資公司，在中港澳發展Saucony及Merrell兩品牌，又收購品牌K-swiss及Palladium母公司。丁水波表示，現時品牌組合目標客群包括老、中、青，收購計劃已暫告一段落，當中Saucony產品已在7月於天貓發售。

特步上半年同店銷售增長為低雙位數，楊鷺彬認為，雖然中美貿易戰影響經濟增長，不過內地政府刺激內需，加上全民運動熱潮，全年可保持高單位數至低雙位數的增長，有信心特步品牌銷售增長可保持20%以上。

截至6月底止，特步共有6312間分店，上半年淨增加82間，丁水波預計，全年將淨增加200間，其中海外會增加10間店舖。

記者：蕭嘉聰

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