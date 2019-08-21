港府修定《逃犯條例》引發的風波持續，訪港旅客人數大減，繼洲際酒店要求員工下月起放無薪假後，據本報獲得消息，長實集團（1113）旗下10間酒店今日亦發出口頭通知，要求全體員工本月起放無薪假。有員工感到無可奈何，批評集團在仍有錢賺的情況下，為何不與員工「共度時艱」。

據悉，長實要求酒店主管級員工在本月餘下時間放一天無薪假，另9月份需放兩天、基層員工則需放一天。

有酒店員工向本報透露，8月只餘下僅十天時間，集團突下令要求所有主管級員工放無薪假，同事們均感無奈，因每間酒店平均約有7至8名主管級員工，再計及本應有的例假，人手安排上實在困難。該名員工又指，上半年本港經濟情況理想，酒店收益不俗，即使7月份入住率逐步受到示威活動影響，但相信酒店「仍有錢賺」，坦言集團在上半年已「賺咁多」的情況下仍迅速找員工「開刀」，做法並不理想。

翻查長實本月初公布的中期業績，集團上半年酒店及服務套房業務收入為23.74億元，按年輕微下跌2.1%；扣除物業折舊1.97億元後的收益則為8.76億元，按年微升0.7%；期內平均入住率為89.5%。

長實現時在港營運酒店共10間，包括都會海逸酒店、北角海逸酒店、嘉湖海逸酒店、8度海逸酒店、九龍海灣酒店、九龍酒店、港島海逸君綽酒店、九龍海逸君綽酒店、華逸酒店及青逸酒店。集團早前表示，新建之北角歷山酒店及擴建紅磡九龍海逸君綽酒店將合共提供約 1,200間客房，擴大集團酒店業務。集團酒店及服務套房組合將增至約15,000間客房。

本報已向長實方面查詢，現正等待回覆。

長實今日收報55.4元，跌0.2%。

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