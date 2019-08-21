亞洲金融（0662）公布，截至6月底止中期業績，純利2.45億元，按年增長1.21倍，每股盈利25.2仙，派中期股息3.5仙，按年增長75%。

期內，收益增長22.78%至9.4億元。

集團全資附屬機構亞洲保險的股東應佔溢利1.5億元，較去年同期增加59.9%。亞洲保險的營業額增加22.1%，主要是因為代理和中介的分銷渠道增加，以及多項產品的提升取得市場的良好反應。期內並無出現重大自然災害。2019年上半年的承保溢利下跌21.4%，反映去年同期錄得特殊的理賠回撥。基礎的承保溢利仍維持健康穩好的趨勢。

集團展望下半年業績前景時表示，將受到環球金融市場潛在動蕩因素、持續的中美貿易摩擦，以及香港政治示威活動的影響。今年中期，環球和區域經濟各項基本因素趨向反覆。投資組合方面，公司相信經濟基調及政策將使美國股市持續強勢。其主要關注的因素包括中美貿易談判進展、內地經濟增長減速以及當前香港政治議題衍生的示威活動等，都對本地消費及訪港旅客人數，以致香港整體經濟造成負面影響。集團將繼續維繫審慎的投資策略。

集團又稱，長遠而言，對前景保持審慎，包括中國內地官方繼續強調加強擴大內需、加快城鎮化以及金融改革等持續結構性調整；東亞其他地區持續不斷的長遠改革與發展，其大量中產階級的興起，社會老齡化都促進使用更趨市場化的方案，以應對地區人口及政策改變帶來的挑戰。

其他報道：

【元秋老家】工業家蔣震旗下震雄 傳管理層因私有化爆爭拗

【港股收市】恒指升38點 潤地升4.4% 藥股升幅收窄

【中美角力】高盛申請將在華合資公司持股升至51%