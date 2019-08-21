遠洋集團（3377）公布，截至6月底止中期業績，純利18.75億元(人民幣．下同)，按年倒退19.64%，基本每股盈利0.248元，派中期股息0.11港元，派息比率維持40%。

期內，營業額按年增長7.14%至164.74億元。公司上半年物業開發業務的營業額127.44億元，按年輕微下降2%。交付可售樓面面積上升34%至10.15萬平方米。協議銷售總額600.80億元，創下新高，較去年同期增33%。

公司上半年毛利率為20.4%，較去年同期下降3.1個百分點，主要受毛利較低的回遷房集中在本期結轉影響。剔除一次性損益後，核心利潤率為6.4%，較去年同期下降3.3個百分點，與毛利率同比例下降。

截至6月底止，集團土地儲備下降3%至3925萬平方米。

公司展望，預計房地產行業整體市場規模也將穩定在現有高位，量價整體保持平穩，城市之間分化也將延續。同時，由於近來相關金融監管部門對於房地產融資再度收緊，並且部分城市房貸利率已出現回升，預計下半年行業整體供需兩端仍將面臨「錢荒」，規模化房企將繼續通過回歸主業，聚焦主流市場，加強自身流動性來應對日益激烈的競爭環境。

遠洋集團全日升2.99%，收報3.1元。

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