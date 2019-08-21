再有老牌港資公司出現爭拗，據市場消息指，立法會議員蔣麗芸父親、老牌工業家蔣震旗下上市公司震雄集團（0057），管理層之間近期因為應否提出私有化出現爭拗。

【元秋老家】蔣麗芸：聽到有人話要將公司私有化感火滾

據了解，由於震雄近年業績及股價下滑，經常有獨立股東施壓，要求公司提出私有化，給予股東合理回報，有管理層亦希望減低業績壓力，計劃提出私有化。不過，私有化提議在股東及管理層之間出現巨大分歧，另一方希望保持震雄作為一個公開對外的上市公司，反對私有化。集團將於明日召開股東週年大會，未知會上會否再有股東提出相關疑問。

除私有化外，近年震雄業務方向上亦出現變化，由賴以起家注塑機生產業務，至去年開始發展房地產業務，例如在去年11月與基匯資本（Gaw Capital）合作，將集團旗下原用作深圳廠房、員工宿舍及食堂的一幅土地，改為作住宅開發用途。據了解，在業務方向的轉變上，震雄管理層的想法亦有一定分歧。

翻查資料，現年95歲的蔣震共有六女一子，由他創辦的震雄集團，近年已逐漸交棒至排名第六及第七的女兒蔣麗苑及兒子蔣志堅管理，前者2000年加入公司董事局，蔣志堅則在2003年被委任為執行董事，其後蔣麗苑多次「升職」，歷任副行政總裁及行政總裁。蔣震在2018年4月開始退下火線，轉任名譽主席，由蔣麗苑接任主席，蔣志堅則出任副主席。

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