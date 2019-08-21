國泰（0293）公布7月份客、貨運量數據，客運上升4%，貨運則跌8.2%。

國泰航空與國泰港龍航空7月份合共載客327.8萬人次，較去年同期增加4.0%，乘客運載率下跌0.6個百分點至86.1%，以可用座位千米數計算的運力則上調7.2%。今年首七個月的載客量較去年同期上升4.4%，而運力則增加6.7%。

貨運方面，兩航空公司運載的貨物及郵件合共16.9萬公噸，按年減少8.2%，而運載率下跌7.2個百分點至63.1%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升0.8%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為9.4%。今年首七個月的載貨量較去年同期減少6.1%，運力上升1.0%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌6.6%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，雖然過去兩個月於香港發生的事件對七月份的客運業務並沒有嚴重影響，但預計8月及往後的收益將顯著受壓。來港的商務及旅遊的客運需求大幅減少，亦有見離港的客運量開始回軟，尤以短途航班為甚，包括中國內地、台灣、韓國和東南亞的航線。

林紹波又指，7月份運載率雖然高企，但激烈的市場競爭及過境旅客比例增加，令收益率持續受壓。北美、歐洲及中國內地航班表現較為遜色。

貨運方面，林紹波指，市場前景仍然不明朗，會繼續密切關注最新動態，致力減輕對業務的影響。將會靈活調整運力以配合顧客需求，並加強在特殊貨物的運載量。

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