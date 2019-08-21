貿易前景未明，加上港股近期反彈已累升不少，港股在缺乏重大利好、以及藍籌業績期，市場保持觀望態度，成交減少。恒指低開71點後，跌最多155點，升最多86點，收市升38點或0.15%，報26270點，成交金額750億元，減少5.5%；國指升44點或0.44%，報10177點。

績後獲大行唱好的潤地（1109）升4.45%，收報32.85元，是升幅最大的藍籌。早段受惠納入內地醫保名單的憧憬，藥股炒上，但午後升幅收窄，中生製藥（1177）升3.56%，收報10.46元，石藥（1093）升3.47%，收報14.9元。

內銀普遍向上，建行（0939）升0.7%，收報5.77元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；交行（3328）升0.19%，收報5.3元；工行（1398）、中行（3988）則無升跌。

公布業績後遭大行唱淡，煤氣（0003）跌5.26%，收報16.2元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點。

早前已發盈警的內地汽車股吉利（0175）午後公布中期業績，上半年純利40.09億元人民幣，按年減少39.89%。吉利收市跌0.54%，收報11.04元。

金山軟件（3888）中期業績見紅，半年蝕近15億元人民幣，大行紛紛削其目標價，大摩更狠削三成半。金山軟件最多下挫10.51%低見13.62元，收報14.5元，跌4.7%。

雅居樂（3383）公布，截至6月底止中期純利上升35%至50.77億元人民幣，收市報10.38元，升5.5%。

特步國際（1368）中期純利4.63億元人民幣，按年增長23.42%，收市報5.52元，跌4%。

東亞銀行（0023）公布，受到中國內地的減值損失大幅增加拖累，截至6月底止中期純利下跌75%至10億元；未扣除減值損失之經營溢利為51.84億元，按年上升19.5%。東亞收報20.85元，跌1.6%。

中國海外宏洋（0081）公布，截至六月底止中期上升80.6%至18.316億元。收市報3.98元，升2.05%。

康臣藥業（1681）中期純利2.49億元人民幣，按年增長13.91%。收市報4.63元，升2.2%。

海底撈（6862）上半年淨利潤增長4成，中金預計，下半年的盈利增長將超過上半年，受消息影響，海底撈曾升10.9%，高見35.35元的上市新高，收市報34.3元，升7.6%。

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