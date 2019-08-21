金山軟件（3888）中期業績見紅，半年蝕近15億元人民幣，大行紛紛削其目標價，大摩更狠削三成半。金山軟件今日股價下挫，午後曾低見13.62元，最多下挫10.51%，現報14.32元，跌5.91%。

摩根士丹利發表報告，大削金山軟件目標價35%至15元，下調其2019至2021年度收入預測4%至11%，並下調2020年和2021年的純利預測47%至33%。

大摩指，金山軟件第二季遊戲收入遜預期，雖然6月推出新遊戲，但收入按季下跌5%；大摩原預計公司實現收支平衡，惟最終營運虧損擴大至1.43億人民幣。大摩預計，公司今年遊戲業務收入下跌9%，明年則回升7%。

野村將金山軟件目標價由16.2元，下調14.81%至13.8元，維持「減持」評級。該行指，由於《劍網3》表現令人失望，預料遊戲業務疲弱表現將持續至下半年，料今年度遊戲收入按年跌10%，亦會對金山的混合經營利潤率增添壓力。

花旗將目標價由22元，下調9.09%至20元，評級「買入」。該行指，現有及新遊戲能見度有限下，預料第三、四季業務表現持續受壓，下調2019年及2020年收入預測9%及5%。

金山軟件董事長雷軍旗下小米（1810）現挫5.94%，報8.87元。

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