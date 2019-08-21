早前已發盈警的內地汽車股吉利（0175）午後公布中期業績，上半年純利40.09億元（人民幣，下同），按年減少39.89%；不派中期息。

期內收益475.59億元，按年跌11.45%。公司上半年汽車總銷量65.17萬輛，按年減少15%，其中中國市場銷量按年減少19%至61.31萬輛，不過出口市場表現理想，按年大升3.44倍至3.86萬輛。此外，為保持產品在車市疲弱時的競爭力，同期銷售及分銷費用需要維持在較高水平，令期內行政開支費用增加53%至24.55億元。

吉利指出，雖然中國政府已開始推行一些措施刺激汽車需求，但是中國汽車市場仍沒有好轉跡象。最近中美貿易爭端進一步惡化，為今年餘下時間的汽車需求帶來巨大不確定性。

吉利亦繼續以新能源汽車為新產品投放重點，未來1年，旗下吉利品牌除推出一款多用途汽車、一款SUV及一款房車外，並會陸續推出現有主要車型的「新能源和電氣化」版本；與富豪合營的領克品牌除了會推出兩款全新車型，亦會推出領克02及領克03的「新能源和電氣化」版本；幾何電動車品牌也會推出一款全新車型。

另外，吉利宣布，非執董Carl Peter Edmund Moriz Forster因其他工作需要而辭任，並已確認與董事會並無意見分歧。

吉利半日報10.94元，跌1.44%。