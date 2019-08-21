金山軟件（3888）公布次季業績，期內收入按年升39.25%，至18.74億元（人民幣，下同），惟網絡遊戲按年跌2.07%至5.69億元，首席財務官吳育強表示，集團與騰訊（0700）在6月推出新手遊《劍網3》，但測試過程中發現技術漏洞，所以暫停宣傳遊戲，避免浪費推廣資源，預計今年末季推出重大更新，吳承認下半年遊戲收入及利潤會有所影響。

吳育強表示，另一款新手遊《劍歌行》原訂在《劍網3》上線後一個季度，即約8月左右推出市場，受上述事件影響，將推遲到明年才發行，吳育強提到，公司其他已推出遊戲的生命周期較長，無須在下半年大幅提高推廣開支，2016年前推出的劍俠情緣手遊的月流水（即是總渠道收入）仍超過1億元。

金山次季就其聯營公司、美國上市的獵豹減值撥備13億元，拖累上半年及次季由賺轉蝕，上半年級次季虧損分別為14.82億及14.15億元，吳肓強稱，獵豹的股價表現低迷，分析該公司市值及現金流後，所以集團決定進行大額撥備，未來再作撥備機會較少。

雲服務方面，次季收益按年增長96%至9.18億元，吳育強表示，有信心達成全年按年增長七成的目標。他又澄清，現時小米（1810）並非公司雲業務的最大客戶，收入貢獻佔比不超過兩成。

金山軟件上午大插8%，報14元。

記者：李哲毅

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