特步國際（1368）公布，截至6月底止中期業績，純利4.63億元(人民幣．下同)，按年增長23.42%，基本每股盈利20.19分，派中期股息12.5港仙，較去年同期增加19.05%。派息比率59.3%。

期內，收入增長23.01%至33.57億元。上半年特步品牌零售網絡的同店銷售持續呈低雙位數增長。

截至6月底止，集團於內地及海外特步零售店數目至6312間，期內淨開店82間。獨家總代理商數目保持穩定在40間，約60%的店舖由其直營。

集團展望，今年餘下時間，預期持續的中美貿易談判將繼續影響全球零售市場。然而，內地體育用品市場於今年的增長仍保持不變，主要由於穩定的經濟發展、國策支持及公眾對參與體育活動日益增長的熱情所致。

集團稱，除本土市場外，其在印度、泰國和越南等其他亞洲市場亦廣受歡迎，將繼續拓展海外業務以把握當地的潛在商機。索康尼的產品分別於今年7月及預期於2020年第二季度在線上和店舖上市。邁樂的產品將分別於2020年年初及2020年下半年在線上和店舖上市。

特步國際半日升1.04%，收報5.81元。

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